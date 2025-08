I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di San Giovanni in Persiceto hanno arrestato un 44enne tunisino, disoccupato e con precedenti di polizia, per resistenza a un pubblico ufficiale e lesione personale. L’arresto è stato eseguito durante un intervento dei Carabinieri nell’appartamento condominiale di una donna che aveva telefonato al 112 chiedendo aiuto, perché spaventata dal marito che voleva entrare in casa a tutti i costi, mentre lei glielo aveva impedito, avendolo visto arrivare in stato di alterazione psicofisica.

Alla vista dei Carabinieri che volevano tranquillizzarlo, l’uomo ha tentato di buttarsi dalla finestra condominiale, ma non ci è riuscito per lo stesso intervento dei militari che lo hanno bloccato. A quel punto, il soggetto li ha aggrediti fisicamente. Un Carabiniere ha ricevuto un calcio in faccia, mentre l’altro è stato morso a una mano. Nonostante le ferite ricevute, i due Carabinieri hanno portato a termine i loro doveri previsti dalla normativa, estraendo il dispositivo a impulsi elettrici e immobilizzando l’aggressore, identificato nel 44enne tunisino. Visitato dai sanitari del 118, l’uomo è stato successivamente arrestato dai Carabinieri.

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, il presunto responsabile sarà processato con giudizio direttissimo. I due Carabinieri feriti hanno riportato lesioni lievi.