NUOVA ORDINANZA PER EVENTI – MISURE STRAORDINARIE ATTIVE FINO AL 31 OTTOBRE

Con Ordinanza Sindacale n. 78 del 4 agosto 2025, il Comune ha introdotto nuove disposizioni obbligatorie per le manifestazioni pubbliche e private che prevedano l’afflusso di almeno 200 persone nelle ore serali e in aree all’aperto.

Tra le misure previste:

✔️ Trattamenti adulticidi obbligatori, a cura di ditte abilitate, con prodotti a bassa tossicità e secondo le Linee guida regionali;

✔️ Obbligo di ripetere i trattamenti ogni settimana, per tutta la durata dell’evento, o in alternativa – per manifestazioni superiori ai 7 giorni – eseguire trattamenti larvicidi porta a porta ogni 20 giorni in un raggio di 200 metri;

✔️ Obbligo di preavviso alla popolazione, di cartellonistica informativa e di misure di sicurezza (es. chiusura finestre, protezione alimenti e attrezzature, allontanamento persone e animali durante i trattamenti);

✔️ Comunicazione preventiva all’AUSL di Imola – Servizio Igiene e Sanità Pubblica;

✔️ Obbligo di conservare la documentazione degli interventi, da esibire in caso di controlli.

Le violazioni sono soggette a sanzioni amministrative fino a 500 euro. L’Ordinanza n. 78/2025 è consultabile sul sito web del Comune. Gli aggiornamenti saranno disponibili sui nostri canali social istituzionali.

COSA POSSONO FARE I CITTADINI:

Per contribuire alla prevenzione:

• Evitiamo ristagni d’acqua (sottovasi, tombini, grondaie, bidoni);

• Utilizziamo zanzariere, repellenti e abiti protettivi, soprattutto al tramonto;

• Segnaliamo eventuali situazioni critiche all’Ufficio Ambiente.

Il virus non si trasmette da persona a persona. Nella maggior parte dei casi l’infezione è asintomatica o lieve. Le forme più gravi colpiscono prevalentemente persone anziane o con patologie croniche.

PER APPROFONDIMENTI E CONTATTI

Per saperne di più:

https://salute.regione.emilia-romagna.it/campagne/zanzare-spuntiamola

https://www.zanzaratigreonline.it

www.salute.gov.it

www.ausl.imola.bo.it

Ufficio Ambiente: Tel. 051 6954154 – ambiente@comune.castelsanpietroterme.bo.it;