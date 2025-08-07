<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

I Carabinieri della Stazione Bologna Indipendenza hanno arrestato un 28enne nigeriano, disoccupato e senza fissa dimora, per spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato eseguito durante un controllo del territorio che i Carabinieri stavano effettuando nei pressi del Giardino Graziella Fava, per verificare la presenza di persone sospette, verosimilmente dedite alla vendita e all’acquisto di droga.

L’area in questione non è nuova a fatti di cronaca, infatti ad aprile, i Carabinieri avevano arrestato un altro nigeriano coinvolto in una rissa che era stato visto aggirarsi in zona con una mannaia. I cittadini, preoccupati per la propria incolumità, si erano rivolti alle Istituzioni per chiedere aiuto. L’arresto odierno del 28enne nigeriano è stato eseguito mentre cedeva qualcosa a un soggetto che raggiunto dai Carabinieri, veniva trovato in possesso di una dose di sostanza stupefacente del tipo crack.

Ulteriori approfondimenti sul conto dell’acquirente, hanno rilevato che lo stesso si era fermato ad acquistare il crack strada facendo, mentre stava andando a prendere il treno per tornare a casa al Nord e restarci, visto che era stato recentemente arrestato a Bologna e sottoposto agli arresti domiciliari. Anche il 28enne nigeriano, raggiunto e perquisito dai Carabinieri, è stato trovato in possesso di ulteriori dosi di analoga sostanza stupefacente del tipo crack, ma anche hashish ed eroina, per un totale di circa 40 grammi. La droga è stata sequestrata. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, il presunto responsabile arrestato dai Carabinieri sarà processato con giudizio direttissimo.