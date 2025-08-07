<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

Nella ricorrenza del 69° anniversario del disastro di Marcinelle, per ricordare i 262 minatori, di cui 136 italiani, vittime nella miniera e tutti i caduti sul lavoro, venerdì 8 agosto alle 10, in piazza Spadolini, si terrà una cerimonia nel giardino “Vittime di Marcinelle” a lato della sede del quartiere San Donato-San Vitale.

Saranno presenti: l’assessore Simone Borsari; la presidente del Quartiere San Donato-San Vitale, Adriana Locascio; Maria Pia Boschi e Carmela Capurso del Piccolo Museo dell’Emigrante di Monghidoro; Sonia Salsi, figlia di un minatore nato a Polinago (MO) ed emigrato in Belgio nel 1946.

A seguire presso lo “Spazio Graf” in piazza Spadolini sarà possibile visitare una mostra di opere a cura dell’artista Riccardo La Barbera e materiale proveniente dal Piccolo museo di Monghidoro e dell’associazione Bologna-Bruxelles A/R con testimonianze della vita in miniera.