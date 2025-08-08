<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

Nel pomeriggio di ieri, 7 agosto, la Polizia Ferroviaria in servizio presso la Stazione Centrale di Bologna ha proceduto all’identificazione e alla denuncia in stato di libertà di 7 minori stranieri di origini egiziane, collocati presso comunità locali, per tentata rapina ai danni di un coetaneo.

In particolare, un giovane italiano di 15 anni mentre si trovava alla stazione ferroviaria di Casalecchio, è stato avvicinato da circa una decina di ragazzi che hanno tentato di sottrargli una collana d’argento. Accortosi del pericolo, il ragazzo ha tentato la fuga ma è stato raggiunto all’uscita della stazione dov’è stato aggredito e colpito da alcuni di loro. Il gruppo è scappato poi a bordo di un treno regionale diretto a Bologna Centrale.

Grazie alla tempestiva segnalazione di alcuni testimoni, il gruppo è stato dopo poco individuato dal personale del settore operativo della Polfer di Bologna in servizio di scorta a bordo treno. I giovani sono stati sottoposti a perquisizione personale e uno di loro è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e di un esiguo quantitativo di sostanza stupefacente.

Tutti i minori, sentita l’A.G., per quanto emerso dai racconti della vittima e dei testimoni, sono stati denunciati per il reato di tentata rapina in concorso e riaffidati alle rispettive comunità.

L’ottimo risultato raggiunto, si inserisce nel costante e quotidiano monitoraggio effettuato dal personale della Polizia Ferroviaria di Bologna, a tutela dei viaggiatori, con particolare attenzione, in questo periodo estivo, ai gruppi di giovanissimi che in determinate fasce orarie utilizzano i treni per spostarsi, commettendo in alcuni casi disordini ed episodi delittuosi.