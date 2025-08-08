<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

Le Polizia di Stato, nel dettaglio la Squadra Volante del Commissariato di San Giovanni in Persiceto, impegnate quotidianamente nel servizio di prevenzione generale e controllo del territorio, ha deferito all’Autorità Giudiziaria un cittadino moldavo di 23 anni, regolare sul territorio nazionale, pregiudicato e residente a Bologna, ritenuto responsabile di furto aggravato e utilizzo indebito di carte di pagamento, porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

L’uomo è stato riconosciuto dagli operatori del controllo del territorio, in servizio nel pomeriggio del 07 agosto, quale autore dei fatti delittuosi avvenuti il precedente giorno 05 agosto 2025 presso gli spogliatoi della piscina comunale di San Giovanni in Persiceto, dove erano stati sottratti alcuni portafogli contenenti documenti personali e carte di debito.

Le carte di pagamento sono state successivamente utilizzate per effettuare acquisti, configurando oltre al furto il reato di indebito utilizzo di carte di credito.

Fermato e sottoposto a controllo di Polizia nei pressi della stazione ferroviaria di San Giovanni in Persiceto, area già nota per precedenti episodi delittuosi segnalati alle competenti autorità, l’uomo è stato trovato in possesso ingiustificato di un taglierino.

A seguito dell’accompagnamento presso la Questura di Bologna per le attività di Polizia Giudiziaria di rito, il cittadino moldavo è stato deferito alla Procura della Repubblica di Bologna in stato di libertà.

Nell’ultimo periodo, grazie ad una maggiore presenza degli agenti della Squadra Volante del Commissariato di San Giovanni in Persiceto sul territorio, si è evidenziata una pronta ed efficace risposta repressiva alle condotte illecite, sia in materia di reati contro la persona, che contro il patrimonio.