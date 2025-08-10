<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Il Comune di Prignano ha organizzato, per lunedì 11 agosto presso il pino secolare del Monte Pedrazzo, una serata di osservazione guidata della volta celeste, dal titolo “Notte di stelle cadenti”. A illustrare a tutti gli interessati la volta celeste, compresi alcuni dei suoi enigmi e dei miti che richiama, sarà il divulgatore scientifico Pierluigi Giacobazzi, che metterà a disposizione dei presenti un potente telescopio.

Il programma prenderà il via già dalle 20, con un pic-nic al tramonto. Allieterà musicalmente la serata il Gypsinduo, con Claudio Ughetti alla fisarmonica e Gio’ Stefani alla chitarra acustica. Poi, sarà appunto il momento dell’osservazione della volta celeste, a caccia di stelle cadenti. Si consiglia un vestiario termico, una torcia per gli sposamenti notturni e l’eventuale cestino per il pic-nic all’aperto. L’amministrazione comunale ringrazia “Mineraria di Boca” per la sponsorizzazione dell’evento.