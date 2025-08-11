<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

Raccolte Porta a Porta: in occasione della festività di Ferragosto, i servizi di raccolta porta a porta in città e provincia seguiranno quanto previsto dai calendari in dotazione alle utenze; nello specifico, saranno regolarmente effettuate le raccolte dei rifiuti indifferenziati, organici e vegetali (Giroverde), mentre le altre frazioni di rifiuto (plastica, vetro/barattolame, carta) potranno subire anticipi o posticipi in conformità con quanto già indicato nei calendari di raccolta.

Centri di Raccolta: Venerdì 15 Agosto tutti i centri di raccolta in città e provincia resteranno chiusi.

Sabato 16 Agosto in provincia verranno rispettate le aperture programmate ad eccezione dei due centri di raccolta di Castellarano che resteranno chiusi per festività patronale. Nel Capoluogo, i centri di Via Guido da Baiso e Via Del Partigiano rispetteranno le aperture programmate; i centri di raccolta di Via Dei Gonzaga e Via Ferraroni saranno aperti esclusivamente al mattino mentre quelli di Via Mazzacurati e Via Raffaello Sanzio (Mancasale) resteranno chiusi.

Punti Mobili, Sportelli Iren e Numero Verde Ambientale: I punti mobili e gli Sportelli Iren in città e provincia resteranno chiusi sia Venerdì 15 che Sabato 16 Agosto, così come il Numero Verde ambientale 800-212607 non sarà attivo.

Rimangono comunque sempre operativi, 24 ore su 24, i canali digitali (ossia l’App Iren Ambiente e il sito web servizi.irenambiente.it) attraverso i quali è possibile effettuare segnalazioni, inviare richieste e prenotare il ritiro gratuito di ingombranti a domicilio.