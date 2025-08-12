<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Il fiuto del cane Ares non sbaglia un colpo e va ancora a segno. Questa mattina, infatti, la Polizia Locale durante un controllo con l’unità cinofila nella zona di via Muggia, interessata da fenomeni di degrado, spaccio e consumo di stupefacenti, ha rinvenuto sette panetti di hashish, cinque involucri di marijuana e un involucro di cocaina per un totale di oltre sei etti di sostanza stupefacente, dal valore di circa 7500 euro.

In questo caso è stato decisivo il fiuto dell’agente a quattro zampe Ares, che ha scovato in punti diversi, nelle siepi presenti lungo la via, occultati dal fogliame, la presenza della sostanza stupefacente. I controlli da parte della Polizia Locale nei punti più critici della città continueranno anche nei prossimi giorni.