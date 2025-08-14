<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

“Una buona permanenza ai tanti turisti che in questi giorni affollano le spiagge della Riviera, scoprono le nostre Città d’arte, si godono i paesaggi dall’Appennino al Po e stanno degustando negli agriturismi, e non solo, le numerose specialità enogastronomiche dell’Emilia-Romagna. Un ringraziamento e un pensiero speciale ai tanti operatori turistici che con il loro lavoro assicurano la proverbiale e nota accoglienza della nostra regione con professionalità, insieme a tutti coloro che garantiscono la sicurezza e l’assistenza sanitaria necessarie a tutti e tutte”.

Così il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni, alla vigilia del Ferragosto in Emilia-Romagna.

“L’augurio è che la Festa di domani possa trascorrere nel modo migliore nei tanti luoghi del nostro territorio scelti per le vacanze o per staccare anche solo qualche giorno dalla quotidianità. Con un grazie davvero speciale anche alle tante e ai tanti volontari che, anche domani, si occuperanno delle persone più fragili perché tutti insieme si possa trascorrere una giornata spensierata e inclusiva”.