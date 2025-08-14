<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Non si arresta l’attività di prevenzione dell’Arma dei Carabinieri riguardo al fenomeno degli incedi boschivi in tutta la provincia del Capoluogo Emiliano, visto anche l’aumento delle temperature registrate negli ultimi giorni. I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Vergato, coadiuvati dai militari della locale Stazione e di quella di Castel di Casio, hanno arrestato un 67enne italiano, accusato dei reati di incendio boschivo e detenzione illegale di esplosivi.

L’evento è accaduto quando la pattuglia della locale stazione, impegnata in un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale, transitando sulla Strada Statale 64 “Porrettana” è intervenuta immediatamente dopo aver notato un incendio a ridosso di un cavalcavia che nel frattempo stava interessando l’area boschiva collocata in località “Carbona” di circa 1200mq, resa molto secca a causa dell’assenza di piogge in questo periodo estivo. Grazie alle preziose informazioni acquisite da un passante, al ritrovamento di alcuni resti di un petardo artigianale e alle meticolose indagini eseguite nell’immediatezza, i Carabinieri sono riusciti a risalire alle generalità del presunto responsabile e a condurre le operazioni di soccorso unitamente ai Vigili del Fuoco di Gaggio Montano, scongiurando così danni all’ambiente e all’incolumità pubblica.

A seguito di perquisizione domiciliare a casa del 67enne, il quale alla richiesta di spiegazioni ha ammesso di aver fatto esplodere poco prima un petardo nell’area interessata dall’incendio, i militari hanno rinvenuto e sequestrato una cospicua quantità di composto esplodente, sia sfuso che già confezionato in “petardi incendiari” ritenuti di elevata pericolosità, simili agli inneschi rinvenuti sul luogo dell’incendio, oltre a vario materiale utilizzato per il confezionamento e alcuni bilancini di precisione.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato arrestato e tradotto presso la Casa Circondariale “Rocco d’Amato” in attesa dell’udienza di convalida davanti al G.I.P., come da disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna. L’incendio è stato domato dai Vigili del Fuoco e, dai successivi accertamenti urgenti eseguiti dai Carabinieri Forestali, è stato evidenziato che l’area complessiva bruciata equivale a circa 1220 mq di cui circa 760mq di superficie boscata. Tutto il materiale rinvenuto è stato debitamente messo in sicurezza con l’ausilio di personale specializzato degli artificieri antisabotaggio del Comando Provinciale CC Bologna e sottoposto a sequestro.