Nella serata di ieri, intorno alle ore 22.00, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Reggio Emilia sono intervenuti in via Turri a seguito di una lite degenerata in accoltellamento, fortunatamente senza gravi conseguenze giacché la coppia coinvolta ha riportato ferite superficiali, tanto da rifiutare le cure mediche.

Secondo quanto ricostruito dai militari, la lite è scoppiata quando una coppia di cittadini rumeni, entrambi 40enni, stanchi della presenza sotto casa loro di due persone che bivaccavano, è scesa in strada per invitarle ad allontanarsi. Ne è nata un’accesa discussione sfociata nell’aggressione: i due stranieri, di 25 e 34 anni hanno infatti colpito la coppia con un coltello da cucina poi sequestrato sequestrato dai Carabinieri. I due rumeni hanno riportato ferite superficiali — uno alla caviglia, l’altro a un braccio — rifiutando le cure mediche. L’arma utilizzata è stata sottoposta a sequestro e gli aggressori sono stati identificati. A loro carico al termine degli accertamenti e dei riscontri emersi, sono stati raccolti elementi di presunta responsabilità in ordine ai reati di concorso in lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi, che hanno portato alla loro denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia.

Mentre l’intervento tempestivo dei Carabinieri della Radiomobile ha permesso di riportare la calma e di impedire ulteriori conseguenze, gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.