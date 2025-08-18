<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Un uomo è morto in A1, travolto da un mezzo pesante il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso. E’ successo poco dopo le 17:00 all’altezza del chilometro 134 tra i caselli di Campegine e Reggio Emilia. Ancora non si conosce la dinamica esatte dell’incidente. Nonostante l’intervento dei soccorsi, sul posto con ambulanze e elisoccorso da Parma, per la vittima non c’è stato niente da fare. Oltre ai sanitari, sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia autostradale di Modena nord e Reggio Emilia. Il traffico, sulla carreggiata sud ha subito, ovviamente, notevoli rallentamenti.