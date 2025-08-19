Tre persone sono rimaste ferite questa mattina poco dopo le 3:30 in un incidente stradale avvenuto in via Cristoforo Colombo a Cadelbosco Sopra. Viaggiavano su di un’autovettura che, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro un furgone in sosta.
Secondo una prima ricostruzione, il conducente di una Mercedes GLC – un 32enne residente a Cadelbosco di Sopra che viaggiava con la famiglia – ha accusato un colpo di sonno perdendo il controllo del veicolo, che finito fuori strada e andato a collidere contro un Renault Master per trasporto animali, parcheggiato lungo via Montessori. Conducente e i due trasportati feriti, fortunatamente non in pericolo di vita, sono stati trasportati al Pronto Soccorso di Reggio Emilia.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Reggio Emilia, i sanitari e, per i rilievi, i carabinieri di Guastalla, oltre al personale ENEL per mettere in sicurezza un palo della luce, danneggiato a seguito dell’impatto.