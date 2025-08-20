<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

S’intensificano col mese di agosto i controlli di polizia stradale, con particolare attenzione all’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, da parte della Polizia Locale di Formigine.

Nell’arco degli ultimi sei mesi, sono stati 1.675 i veicoli controllati. 16 persone sono state sanzionate (amministrativamente o penalmente) per condotte legate all’abuso di sostanze; di queste, la metà aveva un’età compresa tra i 25 e i 35 anni.

L’ultimo episodio risale ai giorni scorsi quando la pattuglia della Polizia Locale ha eseguito i rilievi di un incidente stradale nella frazione di Colombaro (via Maranello). Il conducente aveva perso il controllo dell’autovettura uscendo dalla sede stradale e terminando la sua corsa contro un albero a bordo strada.

L’autista, un ventiquattrenne straniero residente da tempo in provincia di Modena, circolava con patente straniera senza aver provveduto alla conversione con documento italiano. L’uomo è stato sanzionato per la violazione ed è stato deferito all’Autorità Giudiziaria poiché ha rifiutato gli accertamenti per verificare l’eventuale assunzione di bevande alcoliche.