«L’acqua è filo liquido che ci unisce. È madre di storie e leggende, fonte zampillante, troppo spesso saccheggiata, deturpata, mercificata. Sorgenti Resistenti invita a una rinascita a dissetarsi nella natura e nelle storie» Monica Morini, co-direttrice artistica del Festival Sorgenti Resistenti | poetaTERRA, introduce il senso della manifestazione in programma a Reggio Emilia e provincia dal 28 agosto al 16 settembre.

«Chiamiamo la musica, il passo lento, la cura, le parole come un magnete che ci orienti. Una forza che riunisce i viventi che nutre, sprona e ci salva da solitudine e indifferenza. Un tempo di domande e di sentieri che facciamo insieme camminando. Le storie sono pozzi di sapere e sentire» aggiunge l’artista del Teatro dell’Orsa, che cura il Festival «Il teatro è un rito pacifico, aperto e festoso, intergenerazionale, in un tempo che ci chiede di restare umani».

Il programma prevede una corposa parte di attività a San Bartolomeo e tre appuntamenti fra Albinea, Quattro Castella e San Polo d’Enza.

Si inizia il 28 agosto a San Bartolomeo con lo spettacolo di clown in natura Water. Riflessioni per specchi d’acqua della Compagnia del Buco per proseguire, dal 5 al 7 settembre ancora a San Bartolomeo, con un fitto programma per tutte le età, tra trekking poetici e azioni artistiche partecipate, il monologo comico La parabola discendente della Compagnia Mulino ad Arte e il dialogo tra Monica Morini e la scrittrice, ecologista e attivista Annalisa Corrado, per concludere con lo spettacolo con musica dal vivo La fonte incantata. Storie per nutrire il Pianeta del Teatro dell’Orsa.

Tre gli appuntamenti fuori città a cura del Teatro dell’Orsa: il 30 agosto ad Albinea con Una storia oltre i confini del mondo, il 12 settembre a Quattro Castella con Il drago dalle sette teste e il 16 settembre a San Polo d’Enza con Una zuppa di storie. Sorsi di pace e meraviglia.

Info e prenotazioni: messaggio WhatsApp 351 5482101.

Programma completo: https://www.teatrodellorsa.com/sorgenti-resistenti-festival-poetaterra/.

Info sul Teatro dell’Orsa: www.teatrodellorsa.com.

Sorgenti Resistenti | poetaTERRA è realizzato da Teatro dell’Orsa e SANBA APS in collaborazione con Libr’Aria e sostenuto dal Comitato Territoriale IREN di Reggio Emilia.