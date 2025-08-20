<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Il Comune di Modena rinnova anche per l’anno 2025/2026 l’avviso pubblico per l’erogazione di borse di studio a sostegno della partecipazione di adolescenti e giovani ad attività culturali e artistiche. L’iniziativa, frutto della collaborazione con la cooperativa sociale Caleidos e con la scuola d’Arte Talentho, conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale a favorire l’accesso di ragazze e ragazzi a percorsi di formazione e creatività, indipendentemente dalle condizioni economiche di partenza. L’obiettivo è offrire pari opportunità ai giovani modenesi e promuovere la loro crescita non solo artistica ma anche personale e sociale, sostenendo in particolare chi appartiene a famiglie con redditi medio-bassi.

I corsi della scuola Talentho – attiva a Modena dal 2002 – spaziano dalla danza al teatro, dal canto alla musica, e si caratterizzano per la possibilità di vivere esperienze di gruppo, partecipare a spettacoli, rassegne e concorsi, e incontrare adulti in grado di sostenere lo sviluppo creativo e formativo dei ragazzi.

“Il rinnovo di questo bando – afferma l’assessore alle Politiche giovanili Andrea Bortolamasi – si inserisce nelle linee di indirizzo che il Comune ha adottato per promuovere il benessere delle nuove generazioni, riconoscendole come risorsa essenziale per lo sviluppo culturale e sociale della comunità. Attraverso strumenti concreti come le borse di studio vogliamo garantire a tutti i ragazzi e le ragazze la possibilità di esprimere il proprio talento e crescere in un ambiente stimolante e inclusivo. È un progetto delle politiche giovanili che si è consolidato e arricchito negli anni, e che consente a tante famiglie di avvicinare bambini e bambine agli ambiti culturali e creativi. Significativa, in questo senso, è anche l’esperienza del saggio di fine anno, con la prospettiva di collaborazione con il Teatro Comunale Pavarotti-Freni, una possibilità che costituisce un elemento di democratizzazione della cultura”.

Il bando prevede un importo complessivo di 6.500 euro. Ogni borsa di studio avrà un valore massimo di 400 euro per singolo beneficiario, con la possibilità di arrivare a 600 euro qualora più componenti della stessa famiglia risultino idonei. L’importo sarà erogato sotto forma di sconto sulle quote di iscrizione ai corsi della scuola Talentho, grazie a un contributo di 5.200 euro stanziato dal Comune di Modena e a risorse aggiuntive messe a disposizione dalla cooperativa Caleidos.

L’avviso è rivolto a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 20 anni residenti o domiciliati nel Comune di Modena, appartenenti a nuclei familiari con un’attestazione Isee 2025 non superiore a 24.000 euro. È inoltre richiesto che i richiedenti non abbiano già ottenuto contributi economici per attività analoghe nello stesso anno scolastico.

Le domande dovranno essere presentate entro il termine stabilito nell’avviso che a breve sarà disponibile sul sito istituzionale del Comune, utilizzando l’apposito modulo scaricabile online, a mano direttamente alla scuola d’Arte Talentho (piazza Liberazione 13) oppure tramite invio all’indirizzo di posta elettronica scuola@talentho.it.