Ha imboccato a piedi la tangenziale, percorrendone un tratto in direzione Modena fino a quando non è stato raggiunto e tratto in salvo da una pattuglia della Polizia locale di Reggio Emilia.

È accaduto intono alle 2.30 della notte di sabato 16 agosto quando le telefonate dei pochi automobilisti, in transito nella corsia sud della strada statale 722, hanno messo in allarme la centrale operativa della Polizia locale, segnalando un pedone nel mezzo della corsia sud della tangenziale. Attraverso le indicazioni fornite dagli automobilisti la pattuglia è riuscita a individuare con precisione la posizione del pedone, evitando che una disavventura si trasformasse in tragedia. Una ricerca mirata che ha consentito, nel giro di pochi minuti, di rintracciare la persona mentre vagava al centro della corsia all’altezza dell’uscita numero 3.

L’uomo, un 56enne residente fuori città in evidente stato confusionale si è affidato subito agli agenti, lamentando di essere sprovvisto di alcuni medicinali necessari alla sua salute. La persona è stata messa in sicurezza all’interno dell’auto di servizio fino all’arrivo del personale sanitario per le cure necessarie.