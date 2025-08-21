<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

L’ex sede del Sert in via Sgarzeria 19, nel cuore del centro storico di Modena, è in vendita. L’Azienda USL, proprietaria dell’immobile che per circa 15 anni ha ospitato una sede del Servizio Dipendenze Patologiche, ha indetto un nuovo bando d’asta pubblica dopo che alcuni tentativi sono andati deserti.

La prossima asta avrà luogo nella sede amministrativa dell’Ausl, in via San Giovanni del Cantone 23 a Modena, il 10 settembre alle ore 10: il prezzo base è 550mila euro con rilancio minimo di 5mila euro, il responsabile del procedimento è l’ingegnere Gaetano Mirto Direttore del Servizio Unico attività tecniche dell’Azienda USL di Modena. L’immobile, di oltre 500 metri quadrati di superficie, si sviluppa su tre piani a destinazione polifunzionale a cui si aggiunge un piano terra a possibile uso garage o negozio.

Per poter vendere i beni mobili e immobili di loro proprietà le aziende sanitarie possono infatti procedere con bando d’asta pubblica con autorizzazione della Regione ai sensi del decreto legislativo 502/1992. Così è infatti avvenuto per l’immobile in via Sgarzeria, vuoto e libero da quando, nel dicembre del 2021, è stata inaugurata la nuova sede modenese del Servizio Dipendenze Patologiche in via Nonantolana (Nonantolana 1010).

La vendita della sede di via Sgarzeria rientra nel piano di alienazione di immobili previsto dall’Ausl con l’obiettivo di reinvestire il ricavato per potenziare e migliorare le sedi dei servizi di Ausl nel Distretto di Modena.