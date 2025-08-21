<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Sono in corso a San Felice sul Panaro i lavori di sistemazione e manutenzione delle infrastrutture dell’atletica leggera che si trovano nello stadio Bergamini di via Costa Giani. È stato effettuato il tracciamento completo della pista di atletica e delle pedane dei salti, adeguandole alle ultime regole tecniche in vigore, verrà sistemata la gabbia per il lancio del disco e del martello mediante sostituzione della rete di protezione e annesso controllo generale della struttura di sostegno della stessa, sarà infine ripristinata la planarità del manto sportivo dell’anello e delle piste dei salti mediante la riparazione delle fessurazioni formatesi nel corso del tempo.

L’intervento, del costo complessivo di 23.424 euro a carico del Comune, è seguente al sopralluogo effettuato dalla Federazione italiana di atletica leggera (Fidal) per verificare l’idoneità delle strutture nell’ambito della verifica tecnica periodica prescritta, propedeutica alla conferma dell’omologazione federale dell’impianto. «I lavori si sono resi necessari per garantire il rinnovo dell’ omologazione e anche per migliorare gli standard di sicurezza ed estetica – ha dichiarato l’assessore allo Sport Paolo Pianesani – il prossimo 10 settembre avremo un importante appuntamento di atletica leggera il “Memorial Bondioli” e avere il nostro impianto riqualificato mi rende molto soddisfatto e permette all’associazione di atletica Unione 90 di continuare la propria preziosa attività nel massimo del comfort».