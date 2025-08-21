Home Video Pillole Tacchini e Casadei in semifinale ai Mondiali di canoa Video Pillole Tacchini e Casadei in semifinale ai Mondiali di canoa 21 Agosto 2025 FacebookTwitterLinkedinWhatsAppTelegramEmailPrint <a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a> <a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a> <a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a> <a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a> <a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a> Pillole <a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a674ced0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=94&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a674ced0' border='0' alt='' /></a> <a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a4be909b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=95&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a4be909b' border='0' alt='' /></a> <a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a5f7f80f&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=97&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a5f7f80f' border='0' alt='' /></a> <a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a10050f6&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=99&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a10050f6' border='0' alt='' /></a> ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE Mondiali Canoa, Casadei “Buon percorso, siamo fiduciosi” Mondiali Canoa, Tacchini “Volevamo la finale, ma siamo soddisfatti” Commercio di oggetti preziosi, ecco cosa serve per svolgere l’attività ora in onda________________ <a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a44e357e&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=115&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a44e357e' border='0' alt='' /></a> <a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ab8ab841&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=128&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ab8ab841' border='0' alt='' /></a>