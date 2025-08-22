<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Partiranno mercoledì 27 agosto i lavori per la realizzazione della porzione di pista ciclabile nella parte antistante l’ingresso della Pizzeria Conchiglia a Novellara. Si tratta di un intervento a cura del proprietario del locale cui spetta l’onere della riqualificazione e della messa in sicurezza dell’incrocio oggetto di intervento.

Il progetto si pone l’obiettivo di riqualificare l’incrocio tra Via della Costituzione e Strada Provinciale Nord, migliorando la sicurezza e la fruibilità della zona per tutti gli utenti della strada, in particolare per i ciclisti e i pedoni.

Con l’estensione della pista ciclabile che già collega Novellara a Campagnola, verranno contestualmente eliminati i parcheggi attualmente prospicenti il locale “La Conchiglia”, ritenuti pericolosi per la viabilità, al fine di migliorare la sicurezza stradale e ridurre il rischio di incidenti.

Infine, verrà illuminato l’attraversamento pedonale che collega l’esercizio pubblico alla zona parcheggio adiacente situata dall’altra parte di Strada Provinciale Nord, garantendo una maggiore sicurezza per i pedoni.

Il cantiere, che non provocherà modifiche alla viabilità, si dovrebbe concludere entro i primi giorni di ottobre.

“Il progetto di riqualificazione dell’incrocio tra via della Costituzione e Strada Provinciale Nord – ha dichiarato Gian Luca Arcetti vicesindaco e assessore ai lavori pubblici e pianificazione territoriale – rappresenta un importante passo avanti per migliorare la sicurezza e la fruibilità della zona. Gli interventi previsti garantiranno un percorso sicuro e continuo per i ciclisti e i pedoni, riducendo il rischio di incidenti e migliorando la viabilità corrente”.