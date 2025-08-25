<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena comunica il cambio della guardia alla propria Direzione Sanitaria. L’attuale DS, Dottor Andrea Ziglio, ha accettato il prestigioso incarico di dirigente generale del Dipartimento Salute della Provincia Autonoma di Trento. La delibera di assegnazione dell’incarico è stata firmata oggi, lunedì 25 agosto.

Contestualmente, l’AOU di Modena oltre ad accogliere le dimissioni del Dottor Ziglio, ha a propria volta deliberato l’assegnazione dell’incarico di Direttore Sanitario al Dottor Silvio Di Tella, che attualmente ricopre il ruolo di DS all’Ospedale di Sassuolo Spa (dal 1 ottobre 2019) e contestualmente è Direttore del Presidio Ospedaliero dell’Azienda USL di Modena (da settembre 2020).

Classe 1977, modenese, il Dottor Di Tella dopo la specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva a Bologna nel 2006 ha potuto sviluppare la propria carriera in numerose strutture emiliane: ha lavorato presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale Sant’Agostino Estense a Baggiovara, dal 2012 a Bologna occupando anche il ruolo di Responsabile logistica sanitaria dei percorsi chirurgici per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, per poi assumere l’incarico di Direttore Sanitario a Sassuolo. Attualmente è vicepresidente della Cooperativa Sociale “La Carovana” di Modena.

Per conto dell’AUSL di Modena, Di Tella si è occupato fino a oggi di sovraintendere la direzione degli ospedali di Mirandola, Carpi, Vignola e Pavullo a fini organizzativi ed igienico-sanitari, svolgendo attività di indirizzo e coordinamento nei confronti dei Dipartimenti ospedalieri e delle singole Unità Organizzative. Sempre in AUSL ha coordinato la costruzione di percorsi clinici e organizzativi tra le varie strutture ospedaliere del territorio, cercando sempre di perseguire equità di accesso e corretto utilizzo delle risorse anche in collaborazione con le articolazioni territoriali.

«Desidero ringraziare il Dr. Andrea Ziglio per la competenza, dedizione e professionalità dimostrata durante tutto l’incarico presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena ed esprimo le più sincere congratulazioni per l’importante ruolo che andrà a ricoprire presso il Dipartimento di Salute della Provincia autonoma di Trento. – commenta il Direttore Generale Ing. Luca Baldino – allo stesso tempo desidero dare il benvenuto al Dr. Silvio Di Tella in qualità di nuovo Direttore Sanitario dell’AOU di Modena, augurandogli un buon lavoro».

L’avvicendamento tra i due Direttori Sanitari avverrà il giorno 15/09/2025.