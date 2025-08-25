<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

I ragazzi protagonisti del video che è stato diffuso nei giorni scorsi sui social network, riferito ai fatti di via XXV Aprile a Castelnovo Sotto, sono stati identificati dalle forze dell’ordine, che si stanno occupando del caso. Nel filmato si vedevano alcuni giovani che urlavano nel cuore della notte dopo aver lasciato l’auto fuori strada, in diagonale, su una pista ciclabile. Uno di loro alzava un segnale stradale e lo gettava a terra. Rispetto a quest’ultimo gesto i genitori del giovane hanno contattato spontaneamente sia i Carabinieri, che il Comune, al fine di scusarsi per l’atto compiuto dal figlio e hanno assicurato che pagheranno loro i danni commessi dal ragazzo.

Fondamentale per svolgere gli accertamenti è stata la video sorveglianza, utilizzata in modo puntuale sulla base di denunce e segnalazioni che giungono alle forze dell’ordine, al fine di procedere con le necessarie indagini. Vista la sua importanza, questa strumentazione è in fase di implementazione, soprattutto in alcune zone sensibili come il cimitero del capoluogo e la zona esterna della palestra comunale.

Le forze dell’ordine e l’amministrazione ricordano quanto sia fondamentale, in caso si verifichino eventi sia pericolosi (in cui si possono configurare reati), sia che disturbino la quiete pubblica, la tempestività nell’avvisare i Carabinieri, chiamando il 112, per permettere loro di intervenire nel minor tempo possibile e agevolare gli accertamenti.