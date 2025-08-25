<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

“Abbiamo appreso con dolore della scomparsa di Franco Guandalini, figura di grande spessore culturale che ha saputo coniugare con rara sensibilità la professione di farmacista con la passione per il teatro e l’arte. Esprimiamo le più sentite condoglianze alla moglie Raina Kabaivanska, insignita nel 2024 del Premio Emilia-Romagna Cultura per i suoi straordinari meriti artistici e l’impegno nella formazione di nuovi talenti, alla figlia Francesca e a quanti gli sono stati vicini”.

Questo il messaggio di cordoglio del presidente della Regione, Michele de Pascale, e dell’assessora alla Cultura, Gessica Allegni, alla notizia della scomparsa di Guandalini, farmacista, regista teatrale e collezionista, protagonista del panorama culturale modenese.

“L’amore per il teatro e la sua sensibilità- proseguono presidente e assessora- l’avevano portato a collaborare con maestri del calibro di Luchino Visconti e Giorgio Strehler. La scelta di mantenere la professione familiare di farmacista, pur coltivando la sua grande passione artistica, rappresenta un esempio di dedizione alla famiglia e al territorio che merita il nostro rispetto e la nostra gratitudine. La preziosa collezione di antiche terrecotte- concludono-, che ha generosamente donato e che ora è esposta alla Galleria Estense di Modena, continuerà a testimoniare il suo raffinato gusto artistico e la sua generosità verso la comunità”.