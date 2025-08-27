<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

Unioncamere Emilia-Romagna sta selezionando sei professionisti e lavoratori dell’artigianato artistico e tradizionale ai quali assegnare una borsa di studio da 2.000 euro per un’esperienza formativa di una settimana in Canada, Finlandia, Francia, Armenia o Bulgaria, con partenza prevista tra novembre e dicembre 2025.

L’opportunità rientra nel programma di mobilità internazionale MOSAIC, co-finanziato dal programma Erasmus+.

Il progetto, mira a valorizzare e innovare i mestieri d’arte e dell’artigianato tradizionale, offrendo al contempo una borsa di studio fino a 2.000 euro per coprire le spese di viaggio, vitto e alloggio.

I partecipanti avranno la possibilità di:

Incontrare aziende, centri di formazione e di ricerca di livello internazionale.

Apprendere nuove tecniche e buone pratiche direttamente da colleghi di altri paesi.

Sviluppare partnership strategiche e estendere la propria rete di contatti professionali 1 .

. Esplorare nuovi mercati e future collaborazioni commerciali.

Il programma è rivolto ad artigiani che operano in questi settori dell’artigianato artistico e tradizionale:

Ceramica

Lavorazione del legno

Oreficeria

Design grafico e visivo

Architettura e stampa

La selezione si baserà sulla motivazione, l’esperienza professionale nel settore e la conoscenza della lingua inglese.

Le domande per partecipare possono essere inviate entro il 5 settembre 2025.

Tutte le informazioni sul sito di Unioncamere Emilia-Romagna: www.ucer.camcom.it