Unioncamere Emilia-Romagna sta selezionando sei professionisti e lavoratori dell’artigianato artistico e tradizionale ai quali assegnare una borsa di studio da 2.000 euro per un’esperienza formativa di una settimana in Canada, Finlandia, Francia, Armenia o Bulgaria, con partenza prevista tra novembre e dicembre 2025.
L’opportunità rientra nel programma di mobilità internazionale MOSAIC, co-finanziato dal programma Erasmus+.
Il progetto, mira a valorizzare e innovare i mestieri d’arte e dell’artigianato tradizionale, offrendo al contempo una borsa di studio fino a 2.000 euro per coprire le spese di viaggio, vitto e alloggio.
I partecipanti avranno la possibilità di:
- Incontrare aziende, centri di formazione e di ricerca di livello internazionale.
- Apprendere nuove tecniche e buone pratiche direttamente da colleghi di altri paesi.
- Sviluppare partnership strategiche e estendere la propria rete di contatti professionali1.
- Esplorare nuovi mercati e future collaborazioni commerciali.
Il programma è rivolto ad artigiani che operano in questi settori dell’artigianato artistico e tradizionale:
- Ceramica
- Lavorazione del legno
- Oreficeria
- Design grafico e visivo
- Architettura e stampa
La selezione si baserà sulla motivazione, l’esperienza professionale nel settore e la conoscenza della lingua inglese.
Le domande per partecipare possono essere inviate entro il 5 settembre 2025.
Tutte le informazioni sul sito di Unioncamere Emilia-Romagna: www.ucer.camcom.it