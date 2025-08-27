A Parma, i Carabinieri del NAS hanno recentemente eseguito controlli ispettivi in materia di igiene e sicurezza degli alimenti presso attività di ristorazione etnica.
Nel corso di un’ispezione igienico sanitaria ad una rosticceria etnica sono state riscontrate carenze igienico–sanitarie dovute alla presenza di polvere, unto e sporco vetusto sulle superfici nonché l’assenza della cartellonistica relativa al divieto di fumo. Al termine dell’attività, al legale responsabile sono state contestate violazioni amministrative per un importo complessivo pari a 1.440 euro.
Un successivo controllo presso un fast food etnico ha invece evidenziato la mancata indicazione, sul menù cartaceo a disposizione dei clienti, delle sostanze alimentari che possono provocare allergie o intolleranze. Nei confronti del titolare è stata elevata la corrispondente sanzione amministrativa, pari a 2.000 euro.
Le verifiche rientrano nell’attività di controllo svolta dai Carabinieri NAS a tutela della salute dei consumatori e nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza alimentare.