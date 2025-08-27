<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

Uno strumento di auto mutuo aiuto fra i fumatori per diventare sempre più consapevoli dei meccanismi dietro la dipendenza. Nascono da da questa premessa i corsi antifumo dell’Azienda USL di Modena, che da anni caratterizzano i percorsi di promozione della salute sul territorio modenese.

Come ogni anno, in autunno ripartiranno i corsi gratuiti in provincia, in particolare da Carpi e Mirandola, rispettivamente dal 20 e 21 ottobre, per poi proseguire sugli altri distretti, fino a Pavullo.

I programmi consistono principalmente in corsi intensivi per smettere di fumare: 12 incontri di 2 ore ciascuno per una durata complessiva di due mesi in cui si imparano regole e si condividono esperienze. Una particolare attenzione viene posta anche alla prevenzione delle ricadute per consolidare nel tempo i risultati raggiunti con il corso.

Per chiedere informazioni e prenotare il colloquio di accoglienza ai corsi è possibile telefonare a Carpi (059659921) e Mirandola (0535602434), dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 9-13. Anche sul sito Ausl, www.ausl.mo.it/promozione-della-salute/fumo/centri-antifumo/ sono riportate tutte le informazioni utili per chi vuole smettere di fumare.

Nel 2024 i sette Centri antifumo presenti in ciascun distretto della provincia hanno preso in carico, in trattamenti di gruppo ed individuali, 397 persone (di cui 226 donne e 171 uomini), con un aumento del 10% rispetto all’anno precedente, in linea con la crescita costante negli anni. La fascia d’età più rappresentata è quella degli over 65 (130 pazienti) e 55/64 anni (128).

“Nell’ambito del Piano regionale della prevenzione, le iniziative rivolte ad offrire assistenza ai tabagisti che desiderano smettere sono veramente importanti e centrali – dichiara Massimo Bigarelli, Responsabile del programma antifumo dell’Azienda USL di Modena -. La metodologia, in essere oramai da 25 anni, offre la possibilità di smettere con sigarette e sigarette elettroniche in piu dei due terzi dei partecipanti. Un guadagno di salute non solo per i fumatori ma anche per le loro famiglie”.

Perché smettere?

Perché fin dai primi giorni stiamo meglio, e la fatica viene premiata con il miglioramento della condizione fisica:

dopo 2 ore dall’ultima sigaretta la nicotina inizia ad essere eliminata dall’urina

dopo 12 ore il monossido di carbonio scompare dall’organismo e migliora la circolazione del sangue

dopo 1 settimana scompaiono i sintomi di astinenza

dopo 1 mese cala il rischio di infezioni respiratorie

dopo 1 anno diminuisce il rischio di infarto, ictus e altre patologie cardiovascolari

dopo 6-7 anni diminuisce il rischio di sviluppare tumore ai polmoni

Inoltre, si rallenta l’invecchiamento, si riesce a fare attività fisica senza avere più il fiato corto, il viso sarà più disteso, il colorito più roseo, l’alito più fresco e i capelli profumati. Smettendo di fumare aumenta l’autostima, il rispetto in se stessi e l’orgoglio. Sarai contento di essere riuscito a fare qualcosa di positivo per te stesso