Dopo la meritata pausa estiva riprende l’attività’ divulgativa della sezione di Sassuolo dell’Avis che mai però si è interrotta per quanto riguarda il prelievo di sangue ed emoderivati se non per un brevissimo periodo intorno a Ferragosto. Si riparte con due attività organizzate nella stessa giornata di sabato 6 settembre ma che consentono a chi lo desidera di partecipare ad entrambe.

Iniziamo dalla ormai tradizionale manifestazione podistico ludico-motoria non competitiva ANDAR PER CASIGLIE aperta a tutti di Km. 5,5 e Km 11 organizzata a Sassuolo, nell’ambito della sagra, dalla Parrocchia Madonna di Sotto in collaborazione con il gruppo podistico LA GUGLIA, la locale sezione Avis con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e del Sassuolo Calcio. Il via alla manifestazione verrà dato alle 17,00 da via Frati Strada Alta e l’iscrizione si potrà fare anche in loco, prima della partenza. Avis sarà presente con un suo stand e il suo gruppo di volontari. Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al 348/4085751.

La seconda manifestazione SHOW FREESTILE & MOTOTERAPIA si svolgerà nel cortile della ditta MINERARIA DI BOKA SNC con sede a Sassuolo in Via Secchia e prevede 2 spettacoli di esibizioni motociclistiche ad altissimo livello (alle 17,30 e alle 21,30) intervallati per tutto il periodo di apertura e cioè dal primo pomeriggio con pratiche di mototerapia riconosciuta a livello nazionale come terapia complementare che utilizza moto elettriche per regalare momenti di gioia e distrazione a bambini ed adulti con disabilità. L’Avis sarà presente per tutto il periodo con un proprio stand gastronomico ed un punto informativo. Per maggiori chiarimenti consultare il sito internet della manifestazione.