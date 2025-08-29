<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

L’Igiene Pubblica dell’Ausl la mattina di venerdì 29 agosto ha informato l’Amministrazione comunale dell’esito degli esami di laboratorio che hanno escluso si tratti di un nuovo caso di chikungunya, il virus trasmesso dalla zanzara tigre.

Il sospetto caso di chikungunya segnalato a Modena in via Tosti e vie limitrofe nella giornata di giovedì 28 agosto è negativo; sono stati pertanto interrotti i trattamenti straordinari di disinfestazione contro la zanzara tigre.

L’ordinanza firmata dal sindaco è quindi stata revocata.

Per eventuali informazioni è possibile contattare il Comando della Polizia locale tel. 059 20314 o l’Ufficio Diritti Animali tel. 059 2032211.