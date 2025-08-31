<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Aver garantito a tutti i richiedenti l’accesso all’asilo nido è indubbiamente un risultato importante raggiunto dalla giunta Mesini.

L’asilo nido è e deve essere un diritto di tutti i bambini e le famiglie sassolesi (e dell’intero distretto ceramico).

Si tratta di un grande investimento per il futuro: sia da un punto di vista sociale e affettivo per i più piccoli bambini sia dal punto di vista economico e lavorativo per le giovani coppie.

Italia Viva esprime quindi grande soddisfazione in quanto il tema asilo nido è stato uno dei punti programmatici di coalizione per i quali ci siamo spesi maggiormente.

Auspichiamo che la giunta possa continuare a perseguire il sostegno e l’assistenza delle giovani generazioni anche in ambito di salute mentale e disturbi alimentari.