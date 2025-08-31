<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

I tre feriti sono tutti ricoverati: l’uomo, 57enne, al Maggiore di Bologna; la donna 42enne e la ragazza all’ospedale modenese di Baggiovara. I genitori, pur avendo riportato ferite gravi, non sono in pericolo di vita, mentre la sorella minore, quindicenne, ha subito ferite meno gravi al dorso e a una mano.

Il giovane, 23 anni, che avrebbe problemi psichici e di tossicodipendenza, è stato arrestato dai carabinieri. L’arma utilizzata, un coltello a serramanico, e l’appartamento in cui si è svolto il crimine sono stati posti sotto sequestro.

Il nucleo familiare, originario dello Sri Lanka, vive in Italia da una vent’anni: i coniugi sono custodi di Villa Zanasi, chiusa da tempo: abitano in uno stabile in via Biondo, all’interno degli spazi della residenza.