Da domani, lunedì 1 settembre, aprono le iscrizioni: i bambini partecipanti, infatti, posso accedere al Festival su prenotazione; in questo modo è possibile scegliere con anticipo le ricette preferite in cui cimentarsi. Tre le modalità di iscrizione: online, tramite il sito www.cuochiperungiorno.it; presso la libreria La Bottega di Merlino; presentandosi il giorno stesso presso la sede del festival (Club La Meridiana, Via Sant’Ambrogio 66, a Casinalbo).

Inoltre, attraverso la loro partecipazione, i bambini aiutano altri bambini: parte del ricavato della manifestazione verrà infatti devoluto all’Associazione CuraRE Onlus, impegnata nella realizzazione del progetto MIRE Maternità Infanzia Reggio Emilia. Il nuovo edificio verrà inaugurato il prossimo anno nell’area dell’Ospedale Santa Maria Nuova, e ha come obiettivo la tutela della salute della donna, della gestante, della coppia, del neonato e del bambino; sarà un luogo accogliente e famigliare, valorizzato dalle più moderne tecnologie e competenze.

Non è tutto: charity partner del festival sono anche i clown di corsia dell’associazione VIP Modena Onlus (Viviamo in Positivo Modena Onlus), che portano il sorriso ai piccoli pazienti ricoverati in ospedale e incidono positivamente sui tempi di guarigione. I clown saranno anche al festival con il loro strano abbigliamento, il modo un po’ buffo di camminare e muoversi e la loro energia per strappare un sorriso a tutti i presenti.

Infoline: La Bottega di Merlino, tel. 059.212221 www.cuochiperungiorno.it