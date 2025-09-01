<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Un bimbo di due anni è rimasto ustionato in buona parte del corpo da acqua bollente. L’infortunio domestico è accaduto domenica mattina a Cibeno di Carpi dove il piccolo vive con la giovane famiglia di origine africana.

Per motivi ancora da ricostruire, il bambino è stato ricoperto dall’acqua bollente che si trovava su un fuoco della cucina. I genitori si sono accorti subito di quanto accaduto e hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Il personale dell’automedica e dell’ambulanza del Pronto Soccorso ha raggiunto l’abitazione, allertando l’elisoccorso. Considerate le gravi condizioni del piccolo, dopo le prime cure i medici del 118 hanno deciso per l’immediato trasporto al centro grandi ustionati dell’ospedale Maggiore di Parma. Ora si trova ricoverato nel reparto di Terapia intensiva pediatrica in prognosi riservata.