Dalle prime ore del mattino un flusso da ovest favorirà lo sviluppo di temporali che dall’appennino emiliano si estenderanno alle pianure centro-settentrionali e sui rilievi romagnoli. Condizioni di variabilità in tarda mattinata con nuovi temporali a partire dal tardo pomeriggio, più probabili sulle pianure settentrionali, con fenomeni in esaurimento entro sera.
Temperature minime comprese tra 18/22 gradi, il lieve flessione le massime tra 26/28 gradi. Venti prevalentemente da sud-ovest, con rinforzi e raffiche nel pomeriggio più intense sulle pianure centro-orientali. Mare mosso/molto mosso in mattinata, con moto ondoso in attenuazione sulla costa dal pomeriggio.