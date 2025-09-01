<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

Ultima tappa per SI GIRA!, la manifestazione che anche quest’estate ha trasformato piazze e giardini di quartiere in sale cinematografiche a cielo aperto.

Dopo due settimane di successi, l’arena viaggiante arriva al giardino delle Popolarissime nel quartiere Porto – Saragozza, da martedì 2 a domenica 7 settembre, sempre alle 21 e sempre a ingresso gratuito.

In chiusura, sei serate di grande impatto emotivo, tra classici del recente passato e sguardi locali sulla realtà. Si parte con Ovosodo (Paolo Virzì, 1997) commedia di formazione dolceamara e si prosegue con Fargo (Joel & Ethan Coen, 1996) il noir ironico che ha fatto scuola. Giovedì, alla presenza dei registi, va in scena Romina (Valerio Lo Muzio, Michael Petrolini, 2024) ritratto intimo della periferia bolognese; venerdì satira politica e crisi d’identità in Palombella rossa (Nanni Moretti, 1989), sabato risate, azione e filosofia per tutte le età con Kung Fu Panda 1 (Mark Osborne, 2008) e si chiude con Quando eravamo re (Leon Gast, 1996): documentario cult sul leggendario match Ali-Foreman.

Ingresso gratuito. Info e programma completo su bolognaestate.it