Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione degli impianti, dalle 22:00 di giovedì 4 alle 5:00 di venerdì 5 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 9 San Donato e lo svincolo 10 Zona Industriale Roveri, verso San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 10 Zona Industriale Roveri, di percorrere la viabilità ordinaria: via San Donato, via Bertolazzi e via dell’Industria con rientro in Tangenziale allo svincolo 10 Zona Industriale Roveri.