Decine di barche provenienti da 44 Paesi, centinaia di attivisti, migliaia di voci unite per rompere il silenzio e portare aiuti umanitari: è la Global Sumud Flotilla, che è salpata in queste ore per portare speranza alla popolazione di Gaza.

È la risposta della società civile internazionale che sceglie di muoversi di fronte all’inerzia dei governi, dopo oltre venti mesi di massacri e silenzi.

La Cgil è con la Global Sumud Flotilla per rompere l’assedio di Gaza e ribadisce le richieste avanzate dalla Confederazione sindacale internazionale: interrompere la consegna di armi, raggiungere un cessate il fuoco, garantire l’ingresso immediato e illimitato degli aiuti umanitari, rilasciare tutti gli ostaggi e i prigionieri politici, riconoscere lo Stato di Palestina, porre fine all’occupazione, interrompere il commercio con gli insediamenti illegali e rafforzare la democrazia per costruire una pace duratura.

A sostegno della mobilitazione anche a Modena, come in tutte le città d’Italia, la Cgil e l’associazione “Modena per la Palestina” promuovono un’iniziativa sabato 6 settembre, alle ore 17.30 presso il Comparto ex Macello (via IV Novembre 40). Sono previste letture e poesie per la Palestina e a fianco della Global Sumud Flottilla.

L’iniziativa prosegue alle ore 19 con la cena di raccolta fondi per sostenere le spese legali di attivisti di Modena per la Palestina e Bds Modena e giornalisti, sotto attacco per azioni di solidarietà con la Palestina. Nomi e volti di 4 attivisti – di cui 3 modenesi – sono stati esposti da un canale israeliano solo per aver sostenuto campagne di boicottaggio contro l’economia israeliana in Emilia Romagna. Un atto intimidatorio grave che colpisce il diritto al dissenso e mette a rischio la sicurezza personale.

La cena per la raccolta di fondi prevede gnocco fritto, affettati misti e verdure, zuppa di farro, vellutata di lenticchie. Si consiglia di prenotare (telefono 335.6882173 | e-mail beniaminograndi@gmail.com)

Tutte le realtà della società civile, cittadine e cittadini, mondo associativo e istituzioni sono invitati a partecipare.

Hanno già aderito: Acli, Arci, Casa delle Donne contro la Violenza, Casa per la Pace Modena Odv, Blu Bramante, Donne nel Mondo, Modena Moxa, Tam Tam di Pace e Udi (adesioni in aggiornamento).