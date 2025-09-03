<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Secondo weekend di apertura per la MdBeer Fest, la festa della birra in stile Oktoberfest organizzata dal Circolo Arci “Maestà della Battaglia” di Quattro Castella, come sempre allestita sotto le strutture esterne della sede del gruppo di sbandieratori, musici, sputafuoco, arcieri e costumanti che rievocano Matilde di Canossa e il Medioevo.

La manifestazione, giunta alla nona edizione, propone gastronoma e birre in stile Oktoberfest, oltre che alla musica dal vivo nelle serate organizzate in via Pasubio 2, all’inizio della strada che dalla tangenziale del paese porta verso Piazzola di Bibbiano (cercare Maestà della Battaglia su Google perché vari navigatori portano altrove).

Per quanto riguarda la parte musicale, venerdì 5 settembre saranno protagoniste le sonorità anni ’50 americani con i Boogie Airlines. Sabato 6 settembre la festa proporrà la Domani Chiuso Band e le cover rock anni ’70, ’80 e ’90.

La parte gastronomica prenderà sempre il via alle ore 19.30. Il menù propone vari piatti unici: stinco di maiale affumicato con cipolle caramellate, patatine tritte e bretzel; tris di würstel bavaresi con cipolle caramellate, patatine fritte e bretzel; mezzo pollo allo spiedo con funghi trifolati, patatine fritte e bretzel; costine alla griglia con cipolle caramellate, patatine fritte e bretzel; spatzle di spinaci con speck e panna, salsiccia alla birra e bretzel; spatzle di spinaci con panna, polpette vegetali e bretzel (piatto vegetariano). Poi panini con salsiccia e cipolla caramellata; panini con salsiccia cipolla caramellata e peperoni, bretzel, patatine fritte e strudel. Le birre: la Löwenbräu Oktoberfest (è l’icona dell’Oktoberfest); la Löwenbräu Triumphator (doppio malto); la Hb Sommerzwickl (leggermente aromatica con un pizzico di luppolo); la Theresianer senza glutine (lager non filtrata); la Forst 0,0% (0,0% gradi alcolici). Per le cene è consigliata la prenotazione al numero 340 8102625.