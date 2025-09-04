<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Da lunedì 1 settembre 2025 ha preso ufficialmente il via l’esperienza di Servizio Civile Regionale per due giovani volontari presso l’Unione Terre di Castelli, con sede operativa all’Emporio Solidale Eko di Vignola.

Per i prossimi 11 mesi, i ragazzi affiancheranno i volontari già attivi nella gestione quotidiana dell’Emporio, offrendo un contributo concreto e prezioso alle attività rivolte alle famiglie in difficoltà del territorio. Il loro impegno sarà di 100 ore mensili, distribuite tra supporto logistico, organizzazione degli spazi, accoglienza degli utenti e collaborazione nella distribuzione dei beni.

Questa esperienza rappresenta un’opportunità di crescita personale e civica, oltre che un gesto di solidarietà attiva che rafforza il legame tra istituzioni, cittadini e comunità. L’Emporio Eko, da anni punto di riferimento per l’aiuto alimentare e sociale, si arricchisce così di nuove energie e competenze al servizio del bene comune.

L’Unione Terre di Castelli augura ai due volontari un percorso ricco di significato, consapevole che il loro contributo sarà fondamentale per continuare a costruire una rete di sostegno inclusiva e partecipata.