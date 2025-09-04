<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Si rinnova l’appuntamento con i “Martedì in centro”, ciclo di incontri promosso dall’Amministrazione comunale di Campogalliano in collaborazione con i commercianti locali, che porta nelle piazze e nei parchi suggestioni, proposte culturali, intrattenimento e occasioni di approfondimento. Il 9 settembre la rassegna fa tappa in piazza Castello per la presentazione del workbook “Caro Campo. Diario di lavoro”, alla presenza dell’autore Luca Boffi, in arte Alberonero, che ne parlerà con l’autore e poeta dialettale Oscar Clò.

Al centro della serata l’esperienza umana, artistica e ambientale vissuta da Alberonero tra il 2019 e il 2021 sulle sponde del fiume Secchia a Campogalliano, in simbiosi con un campo di duecentonovanta pioppi destinati a essere abbattuti.

Immerso quotidianamente in questo spazio, Alberonero ne ha accompagnato i mutamenti naturali trasformando porzioni di campo attraverso venti opere temporanee. Il progetto editoriale, vincitore dell’Italian Council 2022 del Ministero della Cultura, evoca le proporzioni portatili dei “quaderni di campo”, i libri resistenti in grado di listare le “trans-azioni”, i movimenti da tracciare sia come esperienza “poetica” che come diario di lavoro.

Nel corso della serata, ci sarà la possibilità di aperture straordinarie da parte dei commercianti di Campogalliano.