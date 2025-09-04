<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Sabato 6 settembre, alle ore 17:30, presso Villa Cuoghi a Fiorano Modenese, si terrà un pomeriggio speciale dedicato al valore dei ricordi e alla loro importanza, soprattutto nella terza età. Protagonisti dell’incontro saranno tre libri parlanti, che racconteranno le loro esperienze di emigrazione, le difficoltà affrontate nella vita e i ricordi più significativi della loro vecchiaia.

L’evento, dal titolo “Il colore dei ricordi”, richiama il colore viola, simbolo della lotta contro l’Alzheimer, malattia purtroppo sempre più diffusa e devastante.

L’obiettivo principale dell’iniziativa è coinvolgere attivamente gli anziani, con o senza demenza, in un momento di condivisione e socializzazione, facendoli sentire accolti, valorizzati e parte di una comunità. Attraverso i racconti e la musica si intende creare un’atmosfera familiare e accogliente, capace di stimolare la memoria e favorire il benessere emotivo.

Il colore dei ricordi vuole essere un’occasione di incontro, scambio e partecipazione, un momento da vivere insieme in un clima di serenità e vicinanza.

La serata si concluderà con un aperitivo conviviale.

L’evento è organizzato dall’Associazione INarte, in collaborazione con AUSL, Unione dei Comuni e le associazioni: Circolo Culturale Nuraghe Pinuccio Sciola, Framestorming, Acat, ArteVie, Arte e Cultura, Amici della Musica Nino Rota, Associazione S.De, insieme al gruppo sostegno Demenze friendly.