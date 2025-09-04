<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Dopo la positiva sperimentazione avviata con la gestione temporanea del giardino di fronte al Cassero di Porta Galliera, si apre un nuovo bando con finalità di sicurezza integrata e rigenerazione urbana per favorire attività continuative da realizzare nell’area estesa di Piazza XX Settembre e del giardino adiacente.

Attraverso il bando, il Comune intende recepire proposte per la realizzazione di un calendario di iniziative varie, in un mix di attività culturali, ludiche, sportive, ricreative, sociali e commerciali, che si svolgeranno per una durata complessiva massima di tre anni in Piazza XX Settembre, sia nell’area compresa tra l’edificio Cassero di Porta Galliera, via Galliera e via Indipendenza, che nell’area opposta, compresa tra lo stesso Cassero, viale Pietramellara e via Indipendenza.

L’obiettivo è aumentare la sicurezza e la riqualificazione dell’area valorizzando sia la piazza che il giardino, creando un ambiente gradevole per la sosta di famiglie, cittadini, city users e turisti anche attraverso l’installazione temporanea di oggetti quali, a titolo di esempio, recinzioni per aree giochi e attrezzature per il gioco e lo sport, food truck, tavolini e sedute, compatibilmente con la tutela dell’area.

La programmazione continuativa delle attività dovrà riguardare tutto l’arco della giornata ed essere modulata a seconda delle stagioni, con un calendario di iniziative da concordare con l’Amministrazione, senza escludere la presenza di altre attività compatibili.

Il progetto selezionato da bando riceverà supporto nella comunicazione attraverso i canali istituzionali del Comune di Bologna e godrà dell’esenzione dal pagamento del canone di occupazione. L’Amministrazione potrà inoltre mettere a disposizione la presenza di street tutor e street host, la nuova figura di facilitatore all’uso dello spazio pubblico con competenze di mediazione culturale e sociale, rispetto per l’ambiente e contrasto alle discriminazioni, attivi nell’ambito del Piano della Notte.

Presentazione dei progetti entro e non oltre le ore 12 di venerdì 19 settembre 2025 esclusivamente tramite pec, all’indirizzo: culturapromozione@pec.comune.bologna.it

e in copia conoscenza all’indirizzo: immobiliculturacreativita@comune.bologna.it

Per informazioni e chiarimenti è possibile scrivere un’email con oggetto “Avviso Piazza XX Settembre” all’indirizzo: immobiliculturacreativita@comune.bologna.it

A questo link il bando: https://www.comune.bologna.it/amministrazione/concorsi-avvisi-bandi/avvisi-pubblici/proposte-attivita-piazza-xx-settembre-finalita-sicurezza-integrata