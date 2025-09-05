<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

Alla fiera di networking promossa da Confindustria Emilia, la Fondazione Ricerca Scienze Neurologiche ha portato due progetti centrali per il futuro della città: Bologna Accoglie e il Bellaria Research Center.

“Partecipare a Farete – spiega il presidente Daniele Ravaglia – è stata un’occasione preziosa per raccontare i nostri progetti, ma soprattutto per costruire nuove alleanze e condividere una visione che metta al centro le persone, la ricerca e l’accoglienza”.

Bologna Accoglie nasce dalla collaborazione con Fondazione Rizzoli e Fondazione Sant’Orsola ed è un portale unico per ospitare i pazienti che arrivano da tutta Italia per curarsi negli ospedali bolognesi. Ogni anno quasi 20mila pazienti extra-regione scelgono Bologna, e poter avere accanto la propria famiglia diventa parte integrante del percorso di cura.

Accanto all’accoglienza, la Fondazione investe sulla ricerca. Con il Bellaria Research Center, in fase di realizzazione, nascerà un polo avanzato per lo studio delle malattie neurologiche, dove medici e ricercatori potranno lavorare fianco a fianco con tecnologie d’avanguardia.

“Abbiamo già raccolto somme importanti grazie al sostegno dei nostri partner, di trante aziende del territorio e dei cittadini – ricorda Ravaglia – ma mancano ancora 500mila euro per completare la raccolta fondi. Con l’aiuto della comunità e delle imprese siamo certi di farcela. Non si tratta solo di un gesto di solidarietà, ma di un investimento sul futuro di tutti”.

****

Nella foto da sinistra: La manager food e hospitality e memmbro del Cda di Fondazione Ricerca Scienze Neurologiche, Tiziana Primori, il Direttore amministrativo della Ausl di Bologna, Giovanni Ferro, il Direttore sanitario della Ausl di Bologna, Andrea Longanesi, la Direttrice generale della Ausl di Bologna, Anna Maria Petrini, il Direttore della UOC di Oncologia del Sistema Nervoso dell’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche e Ambassador di Fondazione Ricerca Scienze Neurologiche, Enrico Franceschi, il Presidente di Emil Banca, Gian Luca Galletti, il manager, professore e Ambassador di Fondazione Ricerca Scienze Neurologiche, Maurizio Lenzi, il presidente di Fondazione Ricerca Scienze Neurologiche, Daniele Ravaglia, il Direttore scientifico dell’Irccs Istituto delle Scienze Neurologiche, Raffaele Lodi, il presidente e amministratore delegato di FAAC, Andrea Moschetti, la Dirigente medico Irccs Istituto Scienze Neurologiche e Ambassador di Fondazione Ricerca Scienze Neurologiche, Giada Lullini, l’imprenditrice e Ambassador di Fondazione Ricerca Scienze Neurologiche, Valeria Dapporto, il Dirigente medico Irccs Istituto Scienze Neurologiche e membro del Cda di Fondazione Ricerca Scienze Neurologiche, Mino Zucchelli.