Il cantautore sassolese Nicola Ferrari parteciperà alla finale della 38ma edizione del Festival “Sanremo Rock”, che si terrà il 12 e il 13 settembre al Teatro Ariston di Sanremo. Nicola si è aggiudicato la sua presenza all’ Ariston dopo aver partecipato alle Finali Nord Italia, che si sono svolte il 29 agosto a Ferrara, con il Brano “Her Revenge”, tratto dal suo LP “Again”, uscito a Febbraio.
“Again” (IMC Produzioni Musicali-Radio Rossa Management) è il primo album di Nicola Ferrari, un progetto di 12 inediti disponibile anche in CD fisico e vinile (con 2 bonus tracks). È già in lavorazione il nuovo progetto discografico che uscirà a Dicembre 2025 (NF Records).
“Sono molto contento di questa partecipazione – ha detto Nicola – in primo luogo perché avevo tentato anche l’anno scorso, ma per un soffio non ero riuscito ad arrivare alla finale. Invece quest’anno questa possibilità si è concretizzata. E poi, sicuramente per via della possibilità di cantare al Teatro Ariston di Sanremo, dove si sono esibiti tutti i più importanti artisti italiani e anche tanti ospiti stranieri. Credo molto nel brano che porterò, che ha ottenuto grandi riscontri e consensi tra il pubblico”.