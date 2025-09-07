<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Il 10 settembre 2025 ore 21 nella suggestiva cornice del Parco del Castello di Formigine si terrà il concerto di beneficenza “Note Solidali” con il Maestro Maurizio Mastrini, uno dei pianisti italiani più apprezzati a livello internazionale, che regalerà al pubblico una serata unica, carica di emozioni, poesia e solidarietà. L’evento (a ingresso libero con donazione minima di 15 euro) è promosso dall’associazione Hesperia Bimbi con la collaborazione di Hesperia Hospital e Salotto Culturale, e patrocinato dal Comune di Formigine.

Un’occasione speciale per chi ama la musica e crede nel valore di un gesto concreto: l’intero ricavato della serata sarà infatti destinato a sostenere le attività di Hesperia Bimbi, associazione di medici e infermieri che ogni giorno lavora per offrire cure mediche, interventi chirurgici e supporto a bambini e famiglie in difficoltà in Italia e nel mondo.

Sarà un viaggio musicale che parla al cuore, capace di unire bellezza e generosità in un’unica grande emozione. Partecipare significa tendere una mano a chi ha più bisogno, sostenendo progetti di assistenza, missioni all’estero e borse di studio per formare personale sanitario nei Paesi più fragili.

In caso di maltempo l’evento si terrà presso l’Auditorium Spira Mirabilis.

Per informazioni e prenotazioni: WhatsApp 347 257 3750 – hesperiabimbionlus@gmail.com