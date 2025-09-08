<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

Sarà lo scrittore, attore e regista teatrale Alessandro Gallo l’ospite d’onore che sarà presente giovedì 11 settembre, alle ore 21, al parco Rocca di Castelnovo di Sotto per la cerimonia di consegna della Costituzione ai ragazzi e alle ragazze nati nel 2006 e 2007.

Una volta conclusa la consegna, dalle ore 22, ci sarà il dj set con “Candy”. Dalle ore 20 sarà anche aperto un punto ristoro.

Alessandro Gallo è nato a Napoli nel 1986. E’ scrittore, attore, editore e regista teatrale. Vive a Bologna e da anni lavora nel campo dell’educazione alla legalità con progetti di teatro civile. Ha pubblicato i romanzi Scimmie (Navarra Editore, 2011; premio Iride, Cava de’ Tirreni 2012), da cui prende corpo lo spettacolo teatrale Di carne, prodotto da NTS (Nuovo Teatro Sanità di Napoli), Andrea torna a settembre (Navarra, 2014) e Tutta un’altra storia (Navarra, 2017). Per Caracò, è coautore, con Giulia Di Girolamo, del romanzo-inchiesta sulle mafie in Emilia-Romagna Non diamoci pace. Diario di un viaggio (il)legale (2014) e curatore delle antologie La giusta parte (2011) e La Grammatica di Nisida (2013), vincitore del Premio Napoli Cultural 2013.

Nel 2014 ha ricevuto la Medaglia d’argento al valor civile del Premio Carlo La Catena per l’attività editoriale e per il teatro di impegno civile. Nel 2016 ha ottenuto il Carlino d’oro da «QN – Il Resto del Carlino» per le attività educational al contrasto alle mafie.

Il 15 ottobre 2019 esce per Rizzoli il suo nuovo romanzo, Era tuo padre, che viene ripubblicato in tascabile a ottobre 2021 per la BUR.