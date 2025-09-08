<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

sabato per l'iniziativa , organizzata dall'Amministrazione comunale con il supporto del Consiglio di Frazione di Casalgrande Boglioni, e altre importanti realtà del territorio. U in termini di affluenza e, soprattutto, per la motivazione principale di questo sabato mattina: e, per quanto possibile, offrire un segno tangibile di rispetto per l'ambiente che ci circonda.

L’attenzione dei partecipanti si è concentrata particolarmente sui parchi di Casalgrande e sul centro del paese. In rappresentanza dell’Amministrazione comunale, assieme all’Assessore all’Ambiente , anche gli Assessori e Marco Cassinadri.

Una giornata di sport, amicizia, aggregazione e voglia di attraversare il meglio dei territori di Casalgrande e Castellarano.

Il quinto ‘capitolo’ di , il raduno non competitivo per mountain bike, gravel e ebike, organizzato dalla Virtus Casalgrande e da TEAMBOTA mtb club, con il patrocinio delle Amministrazioni comunali di Casalgrande e Castellarano, sabato scorso ha fatto segnare un altro record di partecipazione: erano ben infatti, gli appassionati che si sono dati appuntamento al Parco del Liofante a Salvaterra per percorrere i tra le varie frazioni di Casalgrande, attraversando i luoghi simbolo del territorio, il centro di Castellarano e fare ritorno nuovamente al Parco Liofante.

In rappresentanza dell’Amministrazione comunale era presente Giuseppe Daviddi Sindaco di Casalgrande, che ha partecipato anche lui alla pedalata, oltre ad aver dato lo ‘start’. Con lui il Consigliere comunale Piero Venturini e il Consigliere di Frazione Fabio Mammi.