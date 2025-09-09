Ponte sullo stretto, Salvini incontra il sindaco di Messina

ROMA (ITALPRESS) – “Incontro al MIT tra il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini e il sindaco di Messina Federico Basile, dedicato al progetto del Ponte sullo Stretto. Presenti anche Pietro Ciucci, Amministratore Delegato della società Stretto di Messina, e Aldo Isi, Amministratore Delegato di RFI”. E’ quanto si legge in una nota.

“L’incontro, propedeutico all’avvio dei lavori – sottolinea la nota del MIT -,è servito a verificare il rispetto delle tempistiche previste e ad approfondire alcuni temi cruciali: le questioni legate alle risorse idriche del territorio, la viabilità, gli aspetti abitativi nonchè la formazione dei lavoratori locali per creare nuove opportunità e posti di lavoro per i giovani del territorio. In particolare nell’ambito delle opere anticipate presentate dal Comune e approvate dalla delibera CIPESS del 6 agosto – che sarà efficace con la registrazione della Corte dei conti e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – si è convenuto sull’opportunità di dare priorità ai progetti riguardanti la riqualificazione della rete idrica e stradale nonchè lo sviluppo di unità residenziali”.

“Per il progetto di collegamento dei raccordi ferroviari del ponte alla linea esistente – prosegue la nota -, sono state illustrate le opzioni tecniche che hanno portato all’individuazione dell’attuale soluzione ‘Contessè rispetto alle soluzioni precedenti. RFI si è impegnata a sviluppare uno studio di ottimizzazione progettuale per ridurre gli impatti sul quartiere di Contesse, che sarà presentato a breve”.

“L’obiettivo condiviso è l’istituzione di un ‘tavolo permanentè sul Ponte, per affrontare in maniera costante tutte le questioni legate all’opera, nell’interesse delle comunità coinvolte. Dopo l’incontro odierno sul versante siciliano, seguirà a breve un analogo appuntamento sul lato calabrese”, conclude la nota del MIT.

