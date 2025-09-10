<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Ha rubato la borsa ad una 63enne lasciata all’interno dell’auto parcheggiata al supermercato Conad di Cadelbosco Sopra, ma è stato riconosciuto grazi e alle telecamere ed è finito nei guai. Si tratta di un 21enne di Bibbiano, già noto alle forze dell’ordine per altri fatti, denunciato alla Procura con l’accusa di furto aggravato.

Il furto è avvenuto nella prima mattinata di ieri, quando il giovane, approfittando della breve sosta della vittima, si è impossessato della borsa lasciata nell’abitacolo dell’autovettura. Le immediate indagini dei Carabinieri della Stazione di Cadelbosco Sopra, supportate dall’analisi delle telecamere di videosorveglianza, hanno permesso di individuare il presunto autore, immortalato dalle immagini e riconosciuto anche dai militari grazie ai tatuaggi su di un avambraccio. Le stesse riprese hanno documentato l’allontanamento a bordo di un’autovettura intestata allo zio, che ha confermato di aver prestato il mezzo al nipote. Nel pomeriggio, lo zio si è presentato spontaneamente in caserma riconsegnando la refurtiva, rinvenuta lungo la via Emilia a Reggio Emilia, mancante del solo denaro contante per circa 200 euro. Alla luce dei fatti, i militari di Cadelbosco Sopra acquisivano a carico del giovane elementi di presunta responsabilità circostanza per cui, veniva denunciato alla Procura reggiana.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.